محافظة الجيزة تعلن ضعف المياه عن بعض المناطق غدا .. إليك التفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة ضعف ضخ المياه في مناطق الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، وواجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية، لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق17 يناير وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس المقبل.

أسباب ضعف ضح المياه

وأرجعت المحافظة السبب إلى تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال، لسرعة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بصورتها الطبيعية.

توفير مياه شرب للأماكن المتأثرة بضعف ضخ المياه

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات بالتنسيق مع الشركة، لافتا إلى أن محافظة الجيزة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.