الشروط المطلوبة للتعيينات في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توافر فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف المطلوبة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات وهي «مساعدين فنيي إنتاج».

الشروط المطلوبة للوظائف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط المطلوبة للراغبين في التقدم لشغل وظيفة «مساعدين فنيين إنتاج» وهي كالتالي:

السن: لايزيد عن 30 عاما

- مواصلات: متوافر مواصلات من وإلى المصنع

- تحديد الموقف من التجنيد

- مميزات: تأمين صحي واجتماعي

- حوافز وأرباح

- المؤهل: متوسط أو فوق متوسط ويفضل خريجي المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات أو 5 سنوات أو خريجي المعاهد الفنية الصناعية والتجارية أو خريجي الجامعة العمالية.

طرق تقديم طلبات الوظائف

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة والتي أعلنها الجهاز بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».