طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني اللغة العربية والدين في شمال سيناء

أدى طلاب الشهادة الإعدادية الترم الدراسي الأول امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية بمحافظة شمال سيناء، حيث أدى 8 آلاف و228 طالبًا.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، أن امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية انتهت، وقد تمت بدون أي مشكلات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أي خروقات أو مشكلات طوال اليوم الأول.

وأوضح، أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ومن الكتاب المدرسي، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي، بجميع لجان الأمتحانات للشهادة الإعدادية الترم الدراسي الأول بالمحافظة.

وبدأت اليوم امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء، حيث يؤديها 8,228 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، موزعين على 90 لجنة عامة، تضم 515 لجنة فرعية.