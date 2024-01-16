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تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد بعد جراحة العمود الفقري.. «تعتمد على عكاز»

كتب:

ضحى محمد
02:05 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
نجوى فؤاد

نجوى فؤاد

تدهورت الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد منذ أيام، بسبب معاناتها مع آلام الظهر المستمرة التي بدأت منذ شهور، وأجرت على إثرها عملية جراحية من أجل التعافي.

تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

وأكد مصدر من أسرتها لـ«الوطن»، أن الفنانة نجوى فؤاد خضعت لعملية جراحية بالعمود الفقري منذ يومين، وحاليا عادت إلى المنزل من جديد لتواصل رحلة العلاج، خاصة أنها لم تستطع الحركة بشكل كامل، وتعتمد على العكاز في أغلب حركتها.

وأوضح المصدر أن الحالة النفسية للفنانة نجوي كرم تحسنت كثيرا، بسبب استقبالها رسائل ومكالمات من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية، وطالبت الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ويتواجد مع الفنانة نجوى فؤاد عدد من أفراد أسرتها، لدعمها نفسيا لحين خروجها من تلك الأزمة الصحية.

أخر أعمال نجوى فؤاد

وقد ابتعدت الفنانة نجوى فؤاد عن الوسط الفني بسبب أزمتها الصحية، وكان آخر أعمالها الفنية، هو مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي، الذي عُرض عام 2018، وشاركت فيه بدور «نوجا».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.