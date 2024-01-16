تفاصيل رفع الحد الأدنى للتأمينات بدءا من يناير الجاري.. كم يبلغ «الأقصى»؟

طبقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للتأمينات، بداية من أول شهر يناير الجاري، تنفيذًا للقرار الصادر برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه بداية من يوم 1 يناير من الشهر الجاري تنفذ الهيئة القرار الخاص برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وذلك ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.

الحد الأقصى للاشتراك التأميني

وأوضحت أنه جرى رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني ليُصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية والتي حددها القانون رقم 148 لسنة 2019، جرى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي تضمن زيادة سنوية لهذين الحدين.

وتأتي زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بهدف تحسين قيمة المعاشات للأشخاص المؤمن عليهم عند انتهاء فترة الخدمة واستحقاق المعاش، وتنفيذًا للمحاور الخاصة بإصلاح نظام التأمين الاجتماعي، فضلًا عن أنه لا يوجد تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه.