القناطر الخيرية تفتح أبوابها لاستقبال الزوار في إجازة نصف العام الدراسي

تفتح حدائق القناطر الخيرية أبوابها للزوار لقضاء عطلة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تضم الحدائق التاريخية منذ عصر أسرة محمد علي، وأشجارًا نادرة من بيئات غريبة عن المصرية من دول مناطق استوائية وأوروبية.

رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق، كما تم تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

وكانت وزارة الري، قد أنهت من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط الجديدة وقناطر دمياط القديمة وتقع على مساحة 13 فدانًا.

وشمل التطوير إنشاء ممشى أهل مصر، بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتواجد في حديقة عفلة مجموعة من الأشجار النادرة التي استوردها محمد علي باشا، من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويزيد عمرها إلى 200 عام.

تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء

وفي أسوان، تمّ خلال الأيام الماضية تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بالمسرح المفتوح بالمركز الثقافي الأفريقي، والتي تضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية.

كما يحتوي المركز على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.