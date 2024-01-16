تراجع الذهب عالميا مع ترقب قرارات «الفيدرالي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع انتظار الأسواق لسماع تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لقياس مسار السياسة النقدية للبنك المركزي، بحسب «CNBC».

تراجع أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب العالمية، بنسبة 0.7% إلى 2040.06 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 0.4% إلى 2043.90 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، إنَّه بالنظر إلى ما يحدث في الأسواق، فإن تحركات الذهب تعتمد إلى حد كبير على قوة الدولار وهذا يؤثر على أسعار الذهب، وفقا لـ«CNBC».

وتابع: «أرى أن الذهب يحظى ببعض الدعم أعلى بقليل من مستوى 2000 دولار، لكن في الوقت الحالي لا أرى الكثير من الارتفاع بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة أيضًا».

ارتفاع مؤشر الدولار العالمي

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، مما يجعل المعدن أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 4%.

ومن المقرر أنَّ يلقي كريستوفر والر، عضو بالبنك الفيدرالي الأمريكي، خطابًا حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز اليوم، ومن المقرر أن يتحدث 6 مسؤولين آخرين على الأقل هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات، إلى حفاظ مسؤولو الفيدرالي الأمريكي على توجيهات محايدة، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بناءً على البيانات الواردة.

وعلى نطاق واسع، فإنَّه من المرجح أن يبقي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة ثابتًا في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير، ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 70% لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة «CME Fedwatch».

بينما، عارض مسؤولو البنك المركزي الأوروبي توقعات السوق بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام.