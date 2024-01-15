تراجع أسعار العديد من السلع اليوم.. أبرزها الذهب والحديد

تراجعت أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق، وتتمثل في الذهب والدواجن، والحديد والأسمنت والخضروات والفاكهة، وذلك لعدة أسباب ترصدها «الوطن» في السطور التالية كما يلي.

تراجع أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات انخفاض أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات الصباحية بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، وتشهد محلات الصاغة إقبالا من جانب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

وأوضحت الشعبة أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا دون ضريبة ومصنعية سجل 3270 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فبلغ 3737 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2802 جنيه.

انخفاض أسعار مواد البناء اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار الحديد اليوم بنحو 226 جنيها، بعد أن سجلت أمس استقرارا في الأسواق، ليسجل سعر طن حديد عز اليوم 41 ألفا و700 جنيه أما سعر طن حديد بشاي فبلغ 42 ألفا و900 جنيه ووصل سعر طن حديد المصريين إلى 41 ألف جنيه.

وكشفت البوابة عن أنّ سعر طن الأسمنت يسجل اليوم في بداية التعاملات الصباحية انخفاضا بقيمة 7 جنيهات، بسبب تراجع أسعار مواد البناء ووفرة المعروض وعدم إقبال المواطنين على الشراء نتيجة بدء فصل الشتاء، حيث تكثر أعمال بناء المنشاءات خلال فصل الصيف نظرا لاعتدال الطقس.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فسجل سعر طن أسمنت المعلم 1683 جنيها فيما يبلغ سعر طن أسمنت السهم 1680 جنيها، أما سعر طن أسمنت الفهد وصل إلى 1620 جنيها، كما يسجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيها.

هبوط أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

كشف الموقع الإلكتروني التي تباع في سوق العبور، عن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق المصرية، في حين أنّ الأسعار قد تختلف حسب المحافظة والمنطقة، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم بنحو جنيهين، فيما تراجع سعر كيلو البطاطس بقيمة 3 جنيهات، وشهد سعر الموز البلدي هبوطا وصل إلى 5 جنيهات.

وأوضح الموقع أنّ سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم بين 3.5 و4.5 جنيه فيما يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و9 جنيهات، ويتراوح سعر البصل اليوم في الأسواق المصرية بين 10 و22 جنيها، وعن سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 6 و11 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو البرتقال البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، كما يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و7.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن في مصر

أعلنت البورصة العامة للدواجن تراجع سعر كيلو الدجاج الأبيض اليوم، منذ تعاملات أمس، التي شهدت هبوطا نتيجة اكتفاء مصر الذاتي من الدواجن الفترة الحالية، لذلك يتراوح يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 65 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 70 و80 جنيها، أما سعر الدجاج البلدي فسجل أرض مزرعة 110 جنيهات وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 130 جنيها.