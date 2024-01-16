افتتاح برنامج منفذي العمليات ومديري الحساب بالبورصة في الإسكندرية

افتتحت البورصة المصرية، برنامج «منفذي العمليات ومديري الحساب بالبورصة المصرية»، والذي يعقد لأول مرة بالإسكندرية بمبادرة من رئيس البورصة دعما للشركات الأعضاء بالإسكندرية، وتخفيضا للأعباء التي تتحملها عند انتقال موظفيها للقاهرة.

استجابة لطلب الشركات الأعضاء بالإسكندرية

جاء ذلك استجابة من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، لطلب الشركات الأعضاء بالإسكندرية خلال لقائه معهم في أكتوبر الماضي، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

البورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية

ويعقد هذا البرنامج بالتعاون بين البورصة المصرية ومعهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية) وصندوق حماية المستثمر، في الفترة من 15 يناير2024 وحتى 19 يناير 2024، ويشارك به 32 متدربا من 12 شركة سمسرة بالإسكندرية.

التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية

وصرح رئيس البورصة المصرية، بأن تنظيم هذه البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع كفاءة كوادر الشركات الأعضاء تعزيزا لكفاءة السوق، ونفاذا للبند التاسع والأربعين من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يهدف إلى تطوير المحتوى العلمي لدورات تدريب العاملين بالشركات الأعضاء بالبورصة والتوسع في تلك الدورات والبرامج التدريبية.

المعرفة اللازمة بالمسؤوليات والمهام

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب منفذي العمليات ومديري الحساب المعرفة اللازمة بالمسئوليات والمهام والالتزامات الخاصة بهم في شركات السمسرة مع استيعاب قواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى التعرف على قواعد الملاءة المالية والمعايير المالية، وتعزيز إلمام المتدربين بنظم إدارة الأوامر والتداول بالبورصة المصرية. ويتضمن توضيحا لقواعد حظر التلاعب في الأسعار، وعروض الشراء بغرض الاستحواذ، مع تعريف المشاركين بمعايير العمل والالتزام بميثاق السلوك المهني وأخلاقيات المهنة، كما يشتمل على مقدمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.