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وزير التموين: لسنا مسؤولين عن حذف المواطنين من البطاقات.. ونتلقى كل التظلمات

كتب:

ولاء نعمه الله
03:41 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 

الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 

نفى الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، قائلا: «نتلقى جميع التظلمات من المواطنين، وهناك تنبيه وتعليمات أصدرتها بذلك لجيمع المديريات».

أسباب الحذف من البطاقات التموينية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة، وأسئلة موجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السلع والرقابة على الأسواق.

وأشار وزير التموين إلى أن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزارء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتا لحين توفيق الأوضاع  لبعض المخالفين، ومنها المسافرين بالخارج.

وتقوم مصلحة الجوازات ووزارة الداخلية بمتابعة قاعدة بيانات عن كل مصري خارج البلاد، قائلا: «ينطبق ذلك القرار بالحذف من بطاقات التموين لكل من يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية، والتعدي على الأراضي، وهذا يبلغ عنه من المحافظين» .

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.