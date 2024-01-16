جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية.. «6 أيام»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وجرى اعتماده من قبل المحافظ الدكتور طارق رحمي، والذي أصدر تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، تم إعلانه في مختلف المدارس والإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وأيضا على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية.

وأشار «حسن» إلى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية، يتضمن 6 أيام، وجاء الجدول كالتالي:

- الأربعاء: 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء.

- الخميس: 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

- الأحد : 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الإثنين: 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية

وأوضح أن كافة الإدارات التعليمية الـ 10 والمدارس بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية أنهت كافة استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الغربية، وأن الامتحانات تنطلق غدا، وسط استعدادات وإجراءات مكثفة وتستمر حتى 24 يناير المقبل