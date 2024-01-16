اشتراطات «السياحة» لسفر حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية.. بينها برنامج للرحلة

تدرس وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، إجراء تعديلات على اشتراطات الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

وقال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن التعديلات التي يتم مناقشتها حاليا تشمل ضرورة قيام شركة السياحة التي تصدر باركود البوابة باسمها لحامل تأشيرة الزيارة، تنظيم برنامج لتلك الزيارة يشمل مواعيد السفر والعودة وأماكن الإقامة بالمملكة.

تخلف حاملي تأشيرات الزيارة

وأضاف عضو اللجنة الفنية، لـ«الوطن»، أن التعديلات تشمل أيضا تحصيل مبلغ مالي من شركة السياحة التي تصدر باركود بوابة العمرة كضمان أو تأمين يحصل منه حامل تأشيرة الزيارة على تعويض حال إخلال الشركة في تنفيذ برنامج الرحلة المدرج عبر بوابة العمرة المصرية، فضلا عن تغريم الشركة مبلغ مالي في حال تخلف حامل تأشيرة الزيارة الشخصية عن العودة في الموعد المحدد له والمسجل بالبوابة.

تطبيق التعديلات قبل شهر رمضان

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، إلى أن هذا التعديل قد يتم تطبيقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقبل بداية شهر رمضان، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو حفظ حقوق المواطن المصري.