دورة عن تحسين الخط بمكتبة مصر العامة ببنها في إجازة نصف العام

أعلنت إدارة مكتبة مصر العامة ببنها عن تنظيم دورة مكثفة لتحسين الخط لرواد المكتبة من مختلف الأعمار خلال برنامج أنشطة وفعاليات إجازة نصف العام على أن يكون مدتها أسبوعين تحت شعار «خطك هيتغير وهتكتب أحسن من الأول».

وأوضحت نهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة ببنها أن الدورة تأتي في إطار محاولة المكتبة توفير خدمة جيدة للرواد، مشيرة إلى أن الخط السئ بات يمثل مشكلة كبيرة بين العديد من الطلاب، لدرجة أن كثيرين منهم أصبحت كتاباتهم أشبه باللوغاريتمات غير المفهومة.

كورس تحسين الخط بمكتبة مصر العامة

وأشارت مدير مكتبة مصر العامة لـ«الوطن» إلى أن الأماكن في الكورس المخصص لتحسين الخط محدودة، موضحة أن دورة تحسين الخط عبارة عن 4 حصص مكثفة خلال أسبوعي إجازة نصف العام مدة الحصة ساعتان.

نظام التدريب في كورس تحسين الخط ببنها

وبينّت مدير مكتبة مصر العامة أن نظام التدريب، «يومان أسبوعيا.. ساعتان في المرة الواحدة يومي الاثنين والخميس من الساعة الـ10 صباحا حتى 12 ظهرًا»، مشيرة إلى أن قيمة الاشتراك لأعضاء المكتبة 150 جنيها، ومن المقرر أن تنطلق الخميس أولى محاضرات الدورة.