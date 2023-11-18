انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب الدلتا بمكتبة مصر العامة ببنها

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إطلاق فعاليات النسخة الثانية من اللقاء الحواري لمنتدى شباب الدلتا، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال الاتخاذ العام لمراكز شباب مصر، والإدارة المركزية لتمكين الشباب، بمشاركة كيان سند شباب الدلتا، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية و فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالقليوبية.

الدعم الغير مسبوق من وزارة الشباب والرياضة

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له، إن هناك دعما غير مسبوق من وزارة الشباب والرياضة إلى كافة الكيانات الشبابية على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج المقدمة للشباب بهدف بناء قدراتهم وتعزيز الوعى لديهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع انطلاقاً من إستراتيجية الدولة المصرية و توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

الجهود و الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية

كما عرض وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في كلمته، أن الجهود و الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من خلال البرامج و الأنشطة المقدمة بهدف بناء القدرات و تعزيز الوعى و المشاركة و التثقيف السياسي بالإضافة إلى المشروعات القومية لانتقاء ودعم المواهب الرياضية انتقالا إلى المشروعات الإنشائية و تطوير البنية التحتية من خلال الخطط الاستثمارية، وملف الطرح الاستثماري لتعظيم الأصول المملوكة للدولة واستثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب، والعمل أيضا على قطاع البطولة الرياضية والاهتمام غير المسبوق بالكيانات الشبابية على مستوى الجمهورية

خلال اللقاء أيضا استمع الصبروط، إلى استفسارات عدد من الشباب المشاركين التي دارت حول الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمراكز شباب القليوبية، وطرح الشباب عدد من المقترحات والمشكلات إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والذي قام بدوره بالرد على كافة الاستفسارات مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية هي بيت لشباب القليوبية وأن أبوابها مفتوحة للجميع للاستماع إلى المقترحات والمشكلات والحلول.

يذكر أن منتدى شباب الدلتا يعد أكبر منتدى حواري لتمكين شباب الدلتا وتضمنت فقرات المنتدى كلمة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعرض فيديو لإنجازات الدولة المصرية وكلمة من أميرة الغنيمي مسئول كيان سند شباب الدلتا بالقليوبية.