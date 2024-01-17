أغرب 7 زهور في العالم.. منها الجثة والخفافيش

الزهور هي ضمن أنواع النباتات التي تتسم بمنظرها الخلاب ورائحتها العطرة، ما يجعل الكثيرين يستمتعون بزراعة الزهور حتى تعطي جمالا للمكان فضلًا عن الطاقة الإيجابية التي تبثها في النفوس، ورغم هذا توجد أنواع غريبة من الزهور حول العالم من حيث الشكل أو الرائحة، أو القدرة العجيبة على افتراس الحيوانات الصغيرة.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز 6 أنواع من الزهور الغريبة حول العالم، وفقا لجريدة «ديلي ميل» البريطانية.

زهرة ملكة الليل

تكمن الغرابة في زهرة ملكة الليل في وصول وزن جذرها إلى حوالي 7 كيلوجرامات، ويرجع تسميتها بملكة الليل إلى أنها تزهر ليلة واحدة في العام وتطلق رائحة ساحرة تبهر الجميع.

زهرة الجثة

من أكبر الأزهار في العالم إذ يبلغ قطرها حوالي 90 سنتيمتر، وهي من الأزهار النادرة التي تنمو في الغابات الممطرة في إندونيسيا، وتعتبر من أغرب أنواع الأزهار نظرًا للرائحة الكريهة التي تُطلقها وتشبه رائحة الجثث، لجذب الحشرات لتلقيحها.

زهرة رأس الثعبان

سميت زهرة رأس الثعبان بهذا الاسم لأن شكلها الخارجي يشبه جلد الثعبان، ما جعلها تُصنف ضمن أنواع الزهور الغريبة، وهي تنمو في التربة الرطبة في أوراسيا.

زهرة الشفاه

سُميت زهرة الشفاه بهذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه الشفاه ولونها الأحمر اللامع، وصُنفت ضمن أغرب أنواع الأزهار في العالم وهي تنمو في الغابات الممطرة بأمريكا الجنوبية، وتبقى لفترة قصيرة بشكل الشفاه ثم تتحول إلى زهرة بيضاء صغيرة.

زهرة الأوركيد الطفل الرضيع

صُنفت ضمن أغرب الأزهار في العالم، وهي تنمو في أمريكا الجنوبية وتبدو من الداخل على هيئة طفل، وتتفتح تلك الزهور في فصل الصيف وتتميز برائحتها العطرة الجذابة.

زهرة البجع

تشبه تلك الزهرة شكل البجعة، وهي تحتوي على تجويف أسطواني عرضه 60 سم وطوله 20 سم، وتتسم برائحة كريهة تجذب إليها الحشرات التي تقوم بافتراسها والتغذي عليها، وهي تتواجد في غابات أمريكا الوسطى وبحر الكاريبي.

زهرة الخفافيش السوداء

زهرة الخفافيش السوداء هي أزهار سوداء على شكل خفاش طائر، وهي تعتبر من أغرب الأزهار التي تمتلك سيقان طويلة يصل طولها إلى حوالي 28 بوصة، ما يجعل شكلها يبدو غريبًا، وهي توجد في الهند وماليزيا وتايلاند، وتزهر في فصل الصيف.