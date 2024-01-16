النائب أيمن محسب: تسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر يعكس حرص الدولة على دعم الشعب الفلسطيني

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية لأجهزة الدولة المعنية بتسهيل إجراءات دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر تمهيدا لتلقي العلاج في الخارج، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية الطبية للمصابين من سكان قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 100 يوم.

وائل الدحدوح

وانتقد عضو مجلس النواب، تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والإعلاميين في محاولة بائسة لمنع وصول الصورة الحقيقية لما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم استهدافهم بشكل متعمد حيث بلغ عدد الشهداء من 100 صحفي منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية جاءت بناء على طلب لنقابة الصحفيين المصريين.

القضية الفلسطينية

وقال «محسب»، إن القيادة المصرية حريصة على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وهو ما يعكس مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، من خلال حماية حقوقهم، وضرورة توفير حياة آمنة لهم، مشددا على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف «محسب»، أن الدولة المصرية تقدم أعلى درجات الرعاية الطبية إلى المصابين من أصحاب الحالات الحرجة الذين يتم السماح لهم بالعلاج داخل المستشفيات المصرية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الحرب التي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يتصوره أي شخص، بالإضافة إلى ووصل عدد الشهداء إلى أكثر من 30 ألف فلسطيني.