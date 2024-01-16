بعد انفصالهما.. 3 مسلسلات جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

على الرغم من علاقتهما التي اتسمت بالحب والاحترام المتبادل، والكثير من الأعمال الدرامية التي شاركا فيها معا، إلا أن أنه لم يكتب القدر لعلاقة زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الاستمرار وسط صدمة كبيرة من الوسط الفني وجمهورهما الكبير.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل، عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انفصالها الكامل عن الفنان أحمد العوضي، وفقا لما ذكرته في المنشور: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبزر الأعمال الدرامية التي جمعت بين الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

أعمال جمعت أحمد العوضي بـ ياسمين عبد العزيز

تمكن كل من «العوضي» و«ياسمين» من كسب محبة جمهورهما العريض من خلال عدة أعمال درامية مميزة شاركا فيها قبل إعلان انفصالها الرسمي.

مسلسل لآخر نفس

يعد هذا المسلسل الذي جرى عرضه في عام 2019 هو أول عمل درامي يجمعهما معا.

مسلسل اللي مالوش كبير

اشترك الثنائي فيه عام 2021، وكسبا في حلقاته المختلفة قلوب متابعيهما، بسبب المشاهد المؤثرة التي لعباها بطريقة ممتازة.

مسلسل ضرب نار

ظهر أيضا الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في هذا العمل الرمضاني المميز.