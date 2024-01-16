رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد انفصالهما.. 3 مسلسلات جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
06:13 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

على الرغم من علاقتهما التي اتسمت بالحب والاحترام المتبادل، والكثير من الأعمال الدرامية التي شاركا فيها معا، إلا أن أنه لم يكتب القدر لعلاقة زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الاستمرار وسط صدمة كبيرة من الوسط الفني وجمهورهما الكبير.

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل، عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انفصالها الكامل عن الفنان أحمد العوضي، وفقا لما ذكرته في المنشور: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبزر الأعمال الدرامية التي جمعت بين الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

أعمال جمعت أحمد العوضي بـ ياسمين عبد العزيز

تمكن كل من «العوضي» و«ياسمين» من كسب محبة جمهورهما العريض من خلال عدة أعمال درامية مميزة شاركا فيها قبل إعلان انفصالها الرسمي.

مسلسل لآخر نفس

يعد هذا المسلسل الذي جرى عرضه في عام 2019 هو أول عمل درامي يجمعهما معا.

مسلسل اللي مالوش كبير

اشترك الثنائي فيه عام 2021، وكسبا في حلقاته المختلفة قلوب متابعيهما، بسبب المشاهد المؤثرة التي لعباها بطريقة ممتازة.

مسلسل ضرب نار

ظهر أيضا الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في هذا العمل الرمضاني المميز.

اقرأ المزيد:

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. «تنبأ بطلاقهما»

ياسمين عبدالعزيز حضرت عيد ميلاد العوضي وغاب عن حفل ميلادها بالطلاق

كيف احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد أحمد العوضي في ديسمبر؟

رسالة مؤثرة من ياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها عن العوضي: «أكبر درس في حياتي»

توقعات ليلى عبداللطيف 2024 تتحقق.. بينها انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.. أحمد العوضي ينفصل عن ياسمين عبدالعزيز

أول تعليق من أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رسميا
بقلم إسراء طارق أبو سعدة