تسليم مشروعات متناهية الصغر لذوي الهمم ضمن برنامج «تواصل ومسؤولية» بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، تنظيم فعاليات برنامج «تواصل ومسؤولية» للشباب من ذوي الهمم، من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

برنامج تواصل لذوي الهمم بالدقهلية

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أن البرنامج في محافظة الدقهلية جاء بالتعاون مع جمعية «الأسر المتآلفة»، وبدعم من البنك الأهلي المصري.

واستهدف البرنامج في الجزء الأول منه تنفيذ برنامج «تواصل» بنجاح، وذلك بمقر مركز التنمية الشبابية بالمنصورة، حيث تضمن تنظيم ورش فنية وورش أعمال يدوية.

وفي الجزء الثاني من البرنامج استكمل فعالياته بتنفيذ برنامج «مسؤولية»، حيث جرى اختيار ثلاثة مراكز شباب شملت مركز شباب السماحية بمركز بلقاس ومركز شباب ميت غمر ومركز شباب ميت علي بمركز المنصورة، لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة على الأرض.

وأكد المحافظ أنه جرى تسليم ذوي الهمم بهذه المراكز مشروعات متناهية الصغر، مثل «ماكينات فشار وغزل البنات بكامل مستلزماتها»، مع توفير أماكن لها بمراكز الشباب المشار إليها، ومساعدتهم من خلال موظف إداري.

وأشار إلى أن البرنامج جاء بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والعمل على تحقيق «حياة كريمة» لهم.