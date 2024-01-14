«حلم كبير» بمشاركة 65 طفلا من ذوي الهمم في احتفالية كبرى بالغردقة

شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم الأحد، الاحتفال السنوي بالأطفال المتميزين من ذوي الهمم تحت شعار «حلم كبير» الذي نظمته جمعية الحياة بمدينة الغردقة بمشاركة أكثر من 65 طفلا من ذوي الهمم يمثلون مختلف الفئات العمرية.

احتفال ذوي الهمم

بدأ الاحتفال بعروض متنوعة للأطفال، وفقرات ما بين أغاني واستعراضات مسرحية وأغاني وطنية، أثارت روح البهجة بين الحضور، وعلى رأسهم محافظ البحر الأحمر.

ذوي الهمم اصحاب قدرات ومواهب

وقال محافظ البحر الأحمر في كلمته بالاحتفال، إن الأطفال ذوي الهمم أصحاب قدرات ومواهب مميزة ونماذج يحتذى بها في مواجهة الصعاب، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ونشاطهم المبدع يظهر في العديد من المجالات سواء العلمية أو الفنية أو الرياضية، مثمنا الجهد المبذول من الجمعية والقائمين عليها لتعليم وعلاج الأطفال وتخفيف العبء عن ذويهم ودمجهم في المجتمع في شتى مناحي الحياة.

وأوضح المحافظ، أنه على أتم استعداد لتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، من خلال متابعة المدارس القائمة أو فتح حضانات جديدة، تساهم بشكل كبير في تنشئتهم داخل بيئة صحية ونفسية سليمة.

دور الدولة في مساندة ذوي الهمم

وأكد المحافظ على دور الدولة، في مساندة ذوي الهمم، موضحا أن هذا الملف له أولوية خاصة من القيادة السياسية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ليحصل ذوي الهمم على كافة أوجه الدعم والرعاية والتكريم لضمان استمرار تفوقهم في شتى المجالات.