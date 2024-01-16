مميزات ‎حساب توفير ميجا من بنك القاهرة.. عائد يصل إلى 23%

مميزات ‎حساب توفير ميجا من بنك القاهرة، واحدة من الخدمات التي أعلنها البنك بعد طرحه لعملائه حسابات توفير أخرى تختلف التفاصيل الخاصة بها بحسب طبيعة كل حساب، ولم يكن بنك القاهرة بمفرده الذي يقدم للمواطنين فرصة لفتح حساب توفير بل توفر كل البنوك المصرية حسابات توفير بعوائد مختلفة.

ونستعرض في السطور التالية مميزات ‎حساب توفير ميجا من بنك القاهرة والتي جاءت كما يلي:

مميزات حساب توفير ميجا من بنك القاهرة

- يقدم حساب توفير ميجا للمواطنين التأمين على الحياة مجانًا وذلك وفقًا لشروط الوثيقة.

- كما يمكن للعملاء إصدار بطاقة خصم مباشر مجانًا على الحساب.

- فيما يتيح حساب توفير ميجا من بنك القاهرة الحصول على نقاط ترحيبية مجانية وذلك على البطاقة الائتمانية.

- يمكن للعملاء القصر أقل من 16 سنة ومن هم أكبر من 64 عاما فتح الحساب.

تفاصيل الحساب

- يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1500 جينه.

- كما يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 50 ألف جنيه.

- بالنسبة للفائدة تصل إلى 23% بشكل سنوي.