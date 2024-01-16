إيناس مكي تنفي خلافها مع شقيقها: افتراضات غير صحيحة

نفت الفنانة إيناس مكي ما يثار عن وجود خلاف مع شقيقها الفنان أحمد مكي لمجرد أنهما لا يجتمعان في عمل فني واحد.

وقالت إيناس مكي إنها ولدت من أب جزائري، وأم مصرية، وعاشت أغلب حياتها في أبو ظبي، مما جعلها متعددة الثقافات مشيرة إلى أن الأسرة مكونة من خمسة أفراد، وأحمد مكي فقط هو من قرر أن يمتهن مهنة التمثيل ويعمل بالمجال الفني بعدها.

أشقاء إيناس مكي

وأضاف تخلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، أن لها أخ يُدعى طارق مكي ويعمل مهندس ديكور، وأخوها الأكبر وأختها حاصلين على الدكتوراة في إحدى المجالات العلمية، ويعملون بها.

وتحدثت عن علاقتها بوالدها، وهو أحد مؤسسي وزارة الإعلام في الجزائر، ووالدتها مصرية من أصل تركي، وحتى اليوم جميعًا على تواصل ومودة رغم انشغالاتهم.

أما عن علاقتها بالفنان أحمد مكي، قالت إنها كثيرًا ما يزعجها هذا السؤال، خاصة أن بعض الأشخاص يفترضون أنه لأننا أشقاء لابُد وأن نجتمع في عمل فني، وعكس ذلك يشير إلى أن هناك خلافا.

هل هناك خلاف بين إيناس وأحمد مكي

وأضافت أنها قررت مؤخرًا عدم الرد على هذه الأسئلة، مشيرة إلى أن أحمد مكي يُعد «ميجا ستار»، وهو المنوط بالإجابة على هذا السؤال، والعمل الوحيد الذي شاركنا فيه هو فيلم «الحاسة السابعة»، الذي أخرجه أحمد مكي بعد تخرجه من المعهد مباشرة وكان بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.