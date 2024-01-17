أزمة عالمية.. شركات الطيران قد تواجه مشكلة بسبب نقص الطيارين

أزمة تلوح في الأفق قد تواجهها شركات الطيران حول العالم بسبب نقص الطيارين المدربين لقيادة الطائرات المدنية والتجارية.

ضرورة توظيف ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طيار في جميع أنحاء العالم

وكشفت «سكاي نيوز» أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، دعى إلى ضرورة توظيف ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طيار في جميع أنحاء العالم.

وتوقعت شركات الطيران، تضاعف حركة المرور في الـ20 عاما القادمة مع تضاعف أسطول الطائرات العالمي، ما يدق ناقوس الخطر لحاجة ذلك لطيارين محترفين ومدربين جيدًا.

أوروبا وحدها ستحتاج إلى تدريب 122 ألف طيار جديد بحلول عام 2041

توقعت أكبر شركتي تصنيع طائرات في العالم إيرباص وبوينج أن تحلق 48.575 طائرة في السماء خلال عشرين عاماً مقارنة بـ 24.500 طائرة اليوم، وتوقعت بوينج أن أوروبا وحدها ستحتاج إلى تدريب 122 ألف طيار جديد بحلول عام 2041.

وقّدر اتحاد النقل الجوي الدولي، أنه سيتعين تعيين أكثر من نصف مليون طيار على مدار العشرين عامًا القادمة.

وكشفت وكالة فرانس إنفو، عن أزمة نقص الطيارين لدى إحدى الشركات الفرنسية حيث توقفت أكثر من 10 طائرات عن الطيران بسبب نقص الطيارين المدربين.