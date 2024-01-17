توفير وظيفة أو مشروع لـ15 متدربة على «التفصيل» بمديرية العمل بالشرقية

قال أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، إنه جرى تكليف رئيس قسم التفصيل بمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالشرقية، ببحث فرصة عمل للمتدربات على التفصيل في المدن الصناعية بالشرقية وفق رغبتهم في التوزيع الجغرافي والصنعة.

تبني تدريب الخريجين وتوفير مشروع أو وظيفة:

وقال عبد الهادي في حديث خاص لـ«الوطن» إن مديرية العمل تتبنى تدريب الخريجين من الطلاب والطالبات الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة في مراكز التدريب التابعة للمديرية بالمركزين في الصيادين والنحال، لافتا إلى تدريبهم على التفصيل والحياكة وحرف أخرى.

200 ساعة تدريبية على التفصيل:

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبة التي انطلقت منذ فترة سابقة على التفصيل، ومن المفترض أن تستغرق 200 ساعة، لافتا إلى انتهاء فترة التدريب لساعات الدورة التدريبية الأخيرة، فيما تم عقد اختبارات عملية تقييمية للمتدربين ختاما للدورة الأسبوع الجاري.

توفير فرصة عمل للمتدربات في التفصيل والخياطة:

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى التأكيد على المختص بقسم التفصيل ببحث رغبة كل متدربة من الـ15 اللاتي تم تدريبهن، لتوفير فرصة عمل لهن في المدينة التي ترغبنها بنطاق محافظة الشرقية، وذلك استكمالا لخطة وزارة العمل من حيث التدريب ثم توفير فرصة عمل، وبالتالي إمكانية فتح مشروع لمجتازي التدريب بنجاح من خلال التواصل مع تنمية المشروعات وعمل دراسة جدوى للمشروعات.