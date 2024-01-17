وكيل صحة سوهاج: غلق موعد التقديم للاشتراك في بعثة الحج الطبية 20 يناير

ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماع لجنة فحص طلبات الراغبين في الاشتراك ببعثة الحج الرسمية هذا العام، بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية وأعضاء اللجنة، والتي تضم الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني، وأحمد عز الدين مدير مكتب وكيل الوزارة، ورمضان البرديسي مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمود الجزار مدير إدارة الموارد البشرية، وعددا من أعضاء اللجنة وذلك قبيل انتهاء استلام طلبات المتقدمين للمشاركة في البعثة الطبية للحج هذا العام.

وأوضح «ابوهاشم» أن آخر موعد للتقدم بالطلبات يوم السبت الموافق 20 يناير الساعة 2 ظهراً، ولن يتم قبول أي طلبات بعد ذلك التاريخ نظراً لغلق الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة في ذلك التاريخ.

وثمن وكيل وزارة الصحة دور البعثة الطبية لوزارة الصحة المصرية وخدماتها التي تقدمها لجموع حجاح بيت الله الحرام طوال فترة تأدية المناسك، مؤكداً ان أعضاء البعثة الطبية يتواجدون على مدار الساعة مع الحجيج لتقديم الخدمات الطبية والمتابعة الصحية لهم، لافتاً إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام مدعاة للفخر.