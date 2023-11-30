«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل هزات أرضية في البحرين الأحمر والمتوسط: لم يشعر بها أحد

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الهزات الأرضية التي رصدتها الشبكة القومية لرصد الزلازل اليوم، لافتا إلى رصد عدد من الهزات الأرضية البسيطة جدا من حيث قوتها على مقياس ريختر، منها ما هو في البحر الأحمر والأخرى في المتوسط، لكن لم يشعر بها المواطنين بسبب ضعف قوتها حيث لم تتجاوز 1.45 درجة على مقياس ريختر.

الهزات الأرضية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ تفاصيل الزلازل تتمثل في تراوح قوتها بين 1.1 حتى 1.45 درجة، وعمقها الذي يتراوح بين 12 كيلومترا تحت سطح البحر حتى 16 كيلومترا، وبعدها عن المدن الساحلية بمسافة لا تقل عن 35 كيلومترا، لافتا إلى أنّ عدد الهزات غير المحسوسة يوميا لا يقل عن 3 أو 4 هزات.

زلازل مصر

وتابع رئيس البحوث الفلكية، أنّ مصر بعيدة تماما عن أحزمة الأنشطة الزلزلاية، وما يتم رصده يكون هزات بسيطة جدا وليس لها تأثير على حياة المواطنين والأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أنّ المعهد حريص على تطوير أجهزة الرصد ومحطاتها لرصد الأنشطة الزلزالية.