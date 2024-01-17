«الأرصاد»: 14 مدينة تشهد طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى تصل إلى درجة واحدة

أكدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المنخفضات الجوية التي تؤثر على الطقس بدءًا من اليوم ولمدة 5 أيام تقريبا، سيكون تأثيرها أكبر على قيم ودرجات الحرارة العظمي، في حين تظل درجات الحرارة الصغرى حول معدلاتها الطبيعية تقريبا في هذا الوقت من العام.

طقس دافئ نهار وشديد البرودة ليلا

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك مرتفعا جويا قادما على سطح البحر المتوسط، يعمل على زيادة سطوع اشعة الشمس طوال ساعات النهار، لذا يزيد الإحساس بارتفاع قيم الحرارة من 2 لـ4 درجات، ويأتي تزامنا مع تعرض البلاد لتأثير رياح شمالية غربية وشرقية أحيانا نشطة، وكتل هوائية صحراوية حارة قادمة الصحراء الشرقية والغربية تزيد من ارتفاع قيم درجات الحرارة العظمي على كافة الأنحاء.

طقس قارس البرودة ليلا

وأشارت إلى أنّه مع بداية ساعات المساء تعود قيم الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس بارد على عدد من المحافظات والمدن المصرية، في حين يسود طقس قارس وشديد البرودة على بعض مدن وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، حيث تسجل الحرارة وسط سيناء بين 02 لـ 01 درجة مئوية.

14 مدينة تشهد طقس شديد البرودة ليلا..تصل لـ01 درجة

وجاءت درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم على 14 مدينة ومحافظات الجمهورية، التي تشهد طقسا شديد البرودة، على النحو التالي:-

كاترين 01

نخل 02

سيوة 04

العريش 08

رفح 07

المنيا 05

الوادي الجديد 06

أسيوط 07

سوهاج 07

بني سويف 08

قنا 08

السلوم 09

الأقصر 09

أبوسمبل 09