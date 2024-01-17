تخفيضات 30%.. تحركات واسعة بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية

تحركات واسعة من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة، لضبط أسعار السلع الغذائية والعمل على توفيرها في الأسواق ومنافذ ومعارض البيع بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان 2024.

تحركات مؤسسات الدولة للعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية بدأت بوجود 91 طلبات إحاطة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار مؤخراً، إذ قال النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب، أن التحرك البرلماني جاء بسبب وجود انفلات في أسعار السلع الغذائية وعدم قدرة وزارة التموين على السيطرة على الأسعار في السلع الأساسية مثل السكر والبصل، موضحا: «طلبنا خلال الجلسة من وزير التموين الاستقالة بسبب عدم قدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار وخاصة السلع الغذائية الأساسية».

تحركات تحت قبة البرلمان

الجهود التي تبذل من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ليست فقط تحت قبة البرلمان، ولكنها شهدتها شوارع محافظات الجمهورية، بالعمل على فتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومحاربة احتكار السلع الغذائية، حيث شهدت محافظات المنيا والمنوفية والغربية اجتماعات وفتح منافذ ومعارض جديدة بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

السلع الغذائية الأساسية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك تنسيقًا واجتماعات مستمرة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية والتجار وأصحاب السلاسل التجارية والهايبرات بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وزيادة المعروض والتنسيق بشأن معارض أهلا رمضان 2024، ووجود تخفيضات تصل لـ 30% على أسعار المنتجات وخاصة السلع الـ 7 الأساسية «السكر والأرز والمكرونة والألبان والفول والزيت والجبن الأبيض».

وأضاف أن محافظة الغربية تواصل افتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بهدف توفير كافة الغذائية ومحاربة احتكارها من خلال حملات تموينية.

افتتاح معارض ومنافذ

أشار «رحمي»، تم افتتاح معرض «ضد الغلاء» بالساحة الشعبية بطنطا، وتوفير فيه كافة السلع الغذائية، من الأرز، و المكرونة، وسكر، والألبان، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والفاكهة والخضراوات، ويشهد المعرض تخفيض أسعار للسلع بالمقارنة بالأسعار خارج المعرض.