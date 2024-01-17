«الإسكان»: انطلاق البرنامج التدريبي يهدف لرفع كوادر الشباب في الإدارة

شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فعالية تدشين بدء تنفيذ أعمال البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات بعض المهندسين ومتخصصي العقود والمشتريات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، المشاركين ببرنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل، بالمناطق الريفية بصعيد مصر «محافظة الأقصر» (IRSUE_Luxor_RBF)، والمُمول من بنك التنمية الإفريقي، وذلك بالتعاون بين الوزارة، وبنك التنمية الأفريقي والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الإسكان والجامعة الأمريكية تبدأن البرنامج التدريبي للعاملين بالأقصر

استهل الدكتور سيد إسماعيل، الكلمة الافتتاحية لبدء فعاليات البرنامج التدريبي بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته لإنطلاق البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى رفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر الشبابية العاملة في مجالات الإدارة والتخطيط والمراقبة المالية للمشروعات، وإدارة العقود والمشتريات بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «بني سويف – قنا – الأقصر – أسوان»، بغرض تحقيق الاستدامة والحفاظ على الأصول، وتنفيذ رؤية ومنهجية قطاع المرافق بالوزارة لتحسين النظم التشغيلية.

نائب وزير الإسكان يطالب المتدربين بتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى مجهودات التنسيق بين الوزارة والجامعة الأمريكية وبنك التنمية الإفريقي، لسرعة بدء تنفيذ البرنامج التدريبي فور توقيع اتفاقية التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ أيام معدودة، مؤكداً أهمية الاستثمار في العامل البشري، وطالب من المتدربين ضرورة بذل الجهد لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، لتبادل الخبرات والتجارب.

وخلال فعالية الافتتاح، ألقى الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى جاهزية الجامعة لاستقبال المتدربين من مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي، كما عرض نبذة مختصرة عن الموضوعات التي سيتم التطرق لها في البرنامج التدريبي والجدول الزمني لإتمام أعمال التدريب.

المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي يشيد بالبرنامج

وألقى عبد الرحماني دياو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، كلمة عبر خلالها عن مدى سعادته لسرعة انطلاق البرنامج التدريبي، بالتعاون بين وزارة الإسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكداً ضرورة استمرار متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي، ومتابعة النتائج المستهدفة منه.

كما أشاد المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، بالموقف التنفيذي لمستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تدعم تحقيق البرنامج لجميع مستهدفاته بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومقاولي التنفيذ.