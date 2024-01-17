مؤرخ فرنسي يتوقع مستقبلا مختلفا لروسيا.. تنبأ بانهيار الاتحاد السوفيتي

توقع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود انتصارات وهزائم من شأنها تغيير الأوضاع السياسية العالمية، إذ يرى أنَّ هزيمة حلف «الناتو» في أوكرانيا من شأنها التقريب بين روسيا وألمانيا، وأن محاولات واشنطن لإبعاد برلين عن موسكو، ستنتهي بالفشل.

مؤرخ فرنسي: محاولات واشنطن لإبعاد برلين عن موسكو ستنتهي بالفشل

وقال المؤرخ الفرنسي، في تصريحات لصحيفة Journal du Dimanche، نقلتها روسيا اليوم إن «محاولات واشنطن لإبعاد برلين عن موسكو منذ عام 2004، ستنتهي بالفشل، وأن القوتين الرئيسيتين في أوروبا هما ألمانيا وروسيا، وبالتالي لم يعد ممكنا أن تكون موسكو وبرلين في مواجهة بعضهما البعض، إذ أن اقتصادهما مكمل للآخر، وهو ما أظهره مشروع «السيل الشمالي» بوضوح، مؤكدا أنه عاجلا أم آجلا ستبدأ روسيا وألمانيا في التعاون».

كتاب «الفشل النهائي» لـ إيمانويل تود

ومن جهته، تنبأ إيمانويل تود عالم أنثروبولوجيا ومؤرخ، بانهيار الاتحاد السوفيتي في كتابه «الفشل النهائي»، وله العديد من المقالات والمؤلف، وأصبحت بعض أعماله مثل «الوهم الاقتصادي» و«ما بعد الإمبراطورية» أساسية في دراسة العلوم الاجتماعية.