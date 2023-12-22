ضبط مالك مكتب سياحة بالقليوبية متهم بالنصب على الراغبين في أداء العمرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف تفاصيل بلاغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من بعض المواطنين، حول قيام مالك مكتب سياحة غير مرخص، مقيم بدائرة المركز، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة، وعدم التزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.