جمع كلمة الشاكي ونفس.. سؤال بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بإجمالي 201 ألف و289 طالبا وطالبة بمحافظة القاهرة، منقسمين لـ102 ألف و239 طالبا، و99 ألفا و50 طالبة موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية.

كما بلغ عدد الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 200 ألف و85 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 698 لجنة امتحانية في الإدارات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وتتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة سؤال اختر جمع كلمة الشاكي ومن بين الاختيارات: الشكوك والشكاوى والشكاة والمشتكون، فيما سأل الطلاب عن جمع الكلمة.

فيما تضمن امتحان اللغة العربية بمحافظة الجيزة سؤال اختر جمع كلمة نفس ومن بين الاختيارات: أنفاس- نفوس- نفائس- نفسيات، فيما سأل الطلاب عن جمع الكلمة.

إجابة جمع كلمة الشاكي

وتضمن سؤال التعبير: التعليم و الإعلام هما جناح الطائر الذي يحلق بهما في أفاق المعرفة بشتى أنواعها بصلاحهما يصلح المجتمع.

وتواصلت «الوطن» مع أحد معلمي اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وإجاب عن جمع كلمة الشاكي وهي الشكاة، أما جمع كلمة نفس تكون نفوس.