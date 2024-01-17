ننشر إجابات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في قنا

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الأول من امتحانات نصف العام.

وتنشر «الوطن»، ورقة الأسئلة كاملة لمادة اللغة العربية من الشهادة الاعدادية 2024، وإجاباتها وفق مدرس لغة عربية بالمرحلة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

وقال علاء محمد، مدرس لغة عربية، إن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الأول كان في متناول الطالب المتوسط وإجاباته كالتالي:

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، تفقدا لجنتي امتحان الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية بنين و سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات .

وأكد الوكيل على التزام اللجان بفتح مظاريف الأسئلة المؤمنة من قبل الملاحظين داخل اللجنة، وتوقيعهم على محضر فتح مظاريف الأسئلة بعد التأكد من سلامة المظروف وعدم العبث به قبل وصوله إلى اللجنة .كما اطمأن الوكيل من الطلاب والطالبات الممتحنين عن مناسبة امتحان مادة اللغة العربية لما تم دراسته، و توفير كل ما يعين الطلاب على أداء الامتحان في جو من الهدوء و الالتزام.

وشدد السيد على تطبيق كافة إجراءات تأمين اللجان بغلق الأبواب و عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة، وتابع موقف المنتدبين للعمل باللجان و لفت إلى سد العجز من خلال الإدارات بالانتداب المحلي بعد تحرير التعهد اللازم بعدم وجود موانع قانونية .

كما استأنف الدكتور محمد متابعته من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية، والتي تتواصل بشكل متتابع وفوري مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، و تأكد من عدم حدوث ما يؤثر على انتظام أعمال الامتحانات بالمحافظة في الفترتين الأولى والثانية والتي يمتحن بها الطلاب مادة تكنولوجيا المعلومات.