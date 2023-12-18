«الإسكان»: استعدادات مكثفة للشتاء.. تطهير بالوعات صرف الأمطار ومخرات السيول

عقدت وزارة الإسكان، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة استعدادات فصل الشتاء، بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن التابعة.

وخلال الاجتماع، تم التنبيه على جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكد من توافر المعدات والأفراد المكلفين بالتعامل مع الأمطار، والاستعداد الكامل من ناحية جاهزية المعدات، وتطهير بالوعات صرف الأمطار، ومخرَّات السيول، وجاهزية الكوادر، والتنسيق بين الإدارات المعنية، وغرفة العمليات على مدار الساعة.

كما تمّ تنفيذ اصطفاف لمعدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات ومدى جاهزيتها، والتي تشمل: (سيارات كسح - سيارات شفط - سيارات مجهزة للسيول - سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة – لوادر - حفارات) للاطمئنان على جاهزية المعدات المستخدمة، إضافة إلى استعراض خطة المواجهة واستعداد كل جهاز.

وأكد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ الاجتماع تناول الإجراءات المرتبطة بتقلبات الطقس، والتغيرات المناخية، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.