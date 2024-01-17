تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا.. «هتتفرج ببلاش وأنت في بيتك»

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة المغرب وتنزانيا التي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، وسوريا، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، العراق، وقطر واليمن والأردن، ويتساءل البعض عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا.

«الوطن» تستعرض القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، والتي تأتي ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية

متاحة عبر يوتلسات 12

التردد: 11618.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز : 27500.

- قنوات BeIN Sports

قنوات BeIN Sports، من بين القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا، وترددها كما يلي.

تردد قناة beIN Sports AFCON 1

12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports AFCON 2

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا.. الجزائر الأرضية

يمكطن ضبط تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، كالتالي:

- ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

- ادخل القائمة الرئيسية.

- اضغط على زر Menu.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق.

شفرة قناة الجزائر الأرضية-

يمكنك إدخال الشفرة المفتوحة على تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، وهي: 1100001100000000

- توجد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.