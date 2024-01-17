إزالة 32 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم، 32 حالة تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية بقريتي باها والسعادانة بدائرة المركز، في الحملة التي شنتها الوحدة المحلية المحلية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حملة مكبرة لإزالة أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام دائرة المركز، نفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.

التصدي لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، على منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

الاستعداد للموجة الـ22 لإزالة التعديات

وبدأت محافظة بني سويف، التجهيز والإعداد للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

ومن المقرر انطلاق تلك الحملات المكبرة أواخر الشهر الجاري، حيث تم الاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، وإعداد حصر لحالات التعدي «بحسب كل جهة ولاية» ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة.