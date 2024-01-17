الدولار يفاجئ المستثمرين في الأسواق العالمية بأعلى مستوى خلال شهر

استقر مؤشر الدولار في الأسواق العالمية عند أعلى مستوى في شهر، عند 103.3 نقطة اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس المقبل.

وأشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في تصريحات له أمس الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يخفض أسعار الفائدة بقوة، كما تتوقع الأسواق، وقال: «مع وجود النشاط الاقتصادي، وأسواق العمل في حالة جيدة، وتراجع التضخم تدريجياً إلى 2%، لا أرى أي سبب للتحرك بالسرعة أو التخفيض بالسرعة التي كان عليها في الماضي».

مؤشر الدولار عالميا

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أدلى مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي بتصريحات متشددة، أدت إلى إعادة معايرة توقعات خفض أسعار الفائدة، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 62.2% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض ملحوظ عن 76.9% في الجلسة السابقة، وفقًا لأداة «FedWatch» من مجموعة «CME»، يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء، لتوجيه التوقعات بشكل أكبر.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر «DXY» بنسبة 0.2130 أو 0.21%، إلى 103.5700 نقطة يوم الأربعاء 17 يناير، من 103.3570 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 103.16 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتم تداوله عند 106.38 نقطة خلال 12 شهرًا.