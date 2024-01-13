تعديل تركيب قطار رقم 959 «القاهرة - الإسماعيلية» اليوم.. 8 عربات ثالثة مكيفة

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارا من اليوم، تعديل تركيب قطار رقم 959 «القاهرة - الإسماعيلية»، على أن يشتمل القطار 8 عربات ثالثة مكيفة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وسائل حجز تذاكر القطار

وأتاحت الهيئة عدة وسائل لحجز تذاكر القطارات، في إطار التحديث والتطوير المستمرة للمنظومة، والاستفادة من التطور التكنولوجي وهذه الوسائل هي الآتي:

- ماكينات الدفع الإلكتروني المتاحة على مستوى الجمهورية

- شبابيك التذاكر بالمحطات

- موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الإلكتروني الرسمي.

- تطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول:

* أندوريد

* أيفون

تطوير القطار الإسباني

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة استمرار أعمال التطوير لجميع الخطوط على الوجهين البحري والقبلي، موضحة أن التطوير يتم وفق المواصفات والمعايير العالمية سواء لنظم الإشارات أو عربات القطارات مثل ما يتم حالياً من أعمال تطوير للقطار الإسباني في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف.

وأشارت إلى أن القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل التشغيل، فضلاً عن جهود تحويل مزلقانات السكك الحديدية إلى كباري، في إطار حرص الهيئة ووزارة النقل على اختصار الوقت وتقليل الحوادث، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام بمواعيد تحرك القطارات والالتزم بشراء التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً للغرامات.