19.4 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات السينما المصرية خلال أسبوع

نجحت الأفلام المصرية في دور العض السينمائي على مدار الأسبوع الماضي، في تحقيق إيرادات بلغت 19.4 مليون جنيه، وهو ما كشفه تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تقدم فيلم «الحريفة» من المركز الثالث إلى الأول في قائمة الإيرادات، محققا على مدار الأسبوع إيرادات بلغت 6.7 مليون جنيه، وبذلك يرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 10.5 ملايين جنيه، وفي المركز الثاني يأتي فيلم «الإسكندراني» الذي حقق إيرادات بلغت 5.2 مليون جنيه، وهو ما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 13.6 مليون جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «أبو نسب» بـ 4.5 مليون جنيه، لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم في أول شهر بدور العرض السينمائي لـ 36.4 مليون جنيه.

703 آلاف جنيه لـ «أنا وابن خالتي» خلال أسبوع

وفي أسبوعه السادس بدور العرض السينمائي حقق فيلم «شماريخ» إيرادات بلغت مليون و150 ألف جنيه، وهو ما يرفع إيرادات الفيلم لـ 26 مليون جنيه، واقتصرت إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي» على 703 آلاف جنيه خلال الأسبوع، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعين لـ مليون و831 ألف جنيه، وفي المركز الأخير «ليه تعيشها لوحدك» الذي لم يحقق سوى 83 ألف جنيه في أسبوعه الثاني بينما لم تتجاوز إيرادات الفيلم الكلية الـ 528 ألف جنيه.