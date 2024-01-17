التحقيق مع طالبة لاستخدامها هاتفًا داخل لجان امتحانات الإعدادية بالسويس

أحال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، طالبة بالصف الثالث الإعدادي إلى التحقيق، بعد ضبط هاتف محمول بحوزتها بغرض الغش في الامتحانات، كما تم استبعاد أحد المعلمين لمخالفة النظم المتبعة والتعليمات.

إحالة طالبة إلى التحقيق بسبب الغش بالتليفون المحمول

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس التحقيق مع الطالبة بعد قيامها باستخدام التليفون المحمول للغش داخل لجنة الامتحانات في مادة التربية الدينية، ومصادرة الهاتف للفحص الفني بمعرفة إدارة التطوير التكنولوجي.

كما قرر «عمارة» استبعاد وإحالة أحد معلمي مادة اللغة العربية بمدرسة أخرى إلى التحقيق، لعدم اتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وإخلاله بمهام عمله المكلف بها.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، عن 6 محظورات على الطلاب، منها عدم حيازة التليفون المحمول داخل اللجان حتي لو مغلقا، وحظر ارتداء الطلاب للساعات «البلاتوث» والذكية، أو حيازة أي وسيلة إلكترونية قد تُستخدم في الغش.