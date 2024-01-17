رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد ضحايا العدوان على غزة يتجاوز 60 ألف شهيد

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أنه مع دخول العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الـ103، فإن هناك مؤشرات تشير إلى أن عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني ربما يتجاوز 60 ألف شهيد، نظراً لوجود عدد كبير من المفقودين مازالوا تحت الأنقاض، لم يتم حصرهم بعد من جانب وزارة الصحة.

وقال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مازال مستمراً للشهر الرابع على التوالي، معتبراً أن «الاحتلال أصبح يرغب باستمرار الحرب لأجل الحرب».

الاحتلال يدمر كافة مقومات الحياة بقطاع غزة

وأضاف «أبو سمرة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، أن مفهوم الحرب عند الاحتلال الإسرائيلي يعني تدمير كافة مقومات الحياة في قطاع غزة، الآن وغداً وبعد 100 عام، بل وبعد 200 عام كذلك، لافتاً إلى أن الاحتلال جعل من قطاع غزة غير قابل للحياة.

عدد الضحايا يتجاوزر 60 الف شهيد

وأوضح رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، في جريمة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل، مشيراً إلى أن أعداد الشهداء تتجاوز 60 ألف شهيد.