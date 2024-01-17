ضبط 1000 لتر سولار داخل طلمبة رصيف غير مرخصة في بني سويف

تحفظت حملة من مديرية التموين في محافظة بني سويف، اليوم، على 1000 لتر سولار وبنزين، داخل طلمبة رصيف غير مرخصة، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه مسؤول تلك الطلمبة، حيث جرى تحرير محضر والعرض على جهات التحقيقز

تحرير محضر ضد مسؤول طلمبة رصيف في بني سويف

وفاجئت حملة من مديرية التموين في بني سويف، بالتعاون مع الجهات المعنية، طلمبة رصيف بدون ترخيصن حيث جرى التحفظ على 1000 لتر سولار وبنزين داخلها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على مياه غازية وطحينة منتهية الصلاحية

وفي السياق ذاته، تمكنت حملة من مديرية التموين في بني سويف، من تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية بمدينة بني سويف، لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من المياه الغازية والتمور والطحينة منتهية الصلاحية، بجانب سحب 2 عينة غذائية لفحصها معمليًا.

من جانبه أكد المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، على استمرار الحملات التموينية على كافة المدن والمراكز، وضبط اي مخالفة متعلقة بجودة المنتجات، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية وغيرها.