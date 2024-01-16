تحرير 24 محضرا لعدد من مسؤولي مستودعات البوتاجاز في بني سويف

تمكنت عدة حملات تموينية في محافظة بني سويف، على مدار اسبوع، من تحرير عدد من المحاضر التموينية والمخالفات ضد مسؤولي وأصحاب مستودعات البوتاجاز، للبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتجميع اسطوانات وغيرها من المخالفات.

ضبط 24 مخالفة تموينية في مستودعات البوتاجاز ببني سويف

وقال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية في عدد من مستودعات البوتاجاز، حيث جرى تحرير 24 محضر ضد مسؤولي تلك المستودعات.

استبدال اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر

وأشار مدير عام تموين بني سويف، خلال تصريحات لـ" الوطن"، إلى أن الحملات التموينية تمكنت ايضًا من تحرير محضرين ضد مسؤولى مستودعات لقيامهم باستبدال أسطوانات الغاز بازيد من السعر المقرر، ومحضر آخر ضد صاحب مستودع لتصرفه في السوق السوداء لعدد 334 أسطوانة بوتاجار منزلي، وتم اتخاذ الإجراء القانوني وعرضه على جهات التحقيق للتصرف.

عدم الالتزام بتنفيذ الحصة الشهرية

كما أشار وكيل تموين بني سويف إلى تحرير محضر ضد صاحب مستودع لتجميع أسطوانات غاز بغرض بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي والتحفظ على 90 أسطوانة، و2 محضر لمستودعين لعدم التزامهم بتنفيذ الحصة الشهرية المقررة لهم من محطات التعبئة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، و16 محضرًا لأصحاب مستودعات لعدم مزاولة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية.