«الأوقاف»: اعتماد 8 خطباء بالمكافأة على بند التحسين و8 واعظات بأسيوط

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 8 خطباء بالمكافأة على بند التحسين وعدد 8 واعظات بمديرية أوقاف أسيوط من خريجي مركز إعداد الخطباء والواعظات بالمديرية ، وعلى المديرية سرعة استكمال ملفاتهم وإرسالها للوزارة، وهم :

1. محمود بخيت عبد الرحمن محمد خطيب مكافأة بالتحسين

2. نور الدين عبد الله مصطفى عطية خطيب مكافأة بالتحسين

3. زناتي صلاح أحمد زناتي خطيب مكافأة بالتحسين

4. حسن محمد حسن محمد خطيب مكافأة بالتحسين

5. أحمد محمد محمد محمد خطيب مكافأة بالتحسين

6. عبد الرحمن جميل محمد عبد الرحمن خطيب مكافأة بالتحسين

7. أحمد محمد محمود عبد الله أبو الليل خطيب مكافأة بالتحسين

8. صابر أحمد شعبان كميل خطيب مكافأة بالتحسين

الواعظات الجدد

9. هاجر أحمد شفيق أحمد واعظة معتمدة

10. إسلام مبروك عبد العظيم أحمد واعظة معتمدة

11. كريمة خلف علي عبد الجواد واعظة معتمدة

12. عبير أبو الحسن صديق واعظة معتمدة

13. دعاء فتحي عبد المعبود عبد القادر واعظة معتمدة

14. رشا علي محمد عبد الله واعظة معتمدة

15. صفاء علي حسين محمد واعظة معتمدة

16. نعمة محمود عطية محمود واعظة معتمدة