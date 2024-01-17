بشرى سارة.. اكتشاف منجم جديد للذهب وتوقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن يوم أمس الذي سجل 3440 جنيها لعيار 21.

سعر الذهب عيار 21 سجل 3370 جنيها

وأوضح مستشار وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 21 سجل 3370 جنيها، مضيفا أن هناك استقرارا في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية لا سيما مع تسجيل سعر أوقية الذهب حاليا 2002 دولار بانخفاض 25 دولارا.

اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات

ولفت الدكتور ناجي فرج، إلى أن هناك خبرا إيجابيا اليوم يتعلق بإعلان وزارة البترول اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات، مضيفا أن المنجم يحوي احتياطي استراتيجي بنحو 290 ألف طن، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأكد مستشار وزير التموين، أن الدولة المصرية بها مناطق كثيرة ما زالت بكرا وتحتاج للعمل لإنتاج ما فيها من الذهب الذي يعد يساوي العملة الصعبة والدولار.

ونفى حقيقة ما يتم تداوله حول مغادرة عدد من شركات التنقيب عن الذهب مصر، قائلا: «هذا المجال مجال اقتصادي واعد جدا والشركات التي تعمل فيه تكون عوائدها من الذهب لذلك لا تحتاج لتغيره إلى دولار كونه يساوي كل عملات العالم».

وطالب الدكتور ناجي فرج، بضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب، وإلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج، مؤكدا أن إتاحة الذهب يعطي انتعاشة وقوة للاقتصاد والجنيه المصري.