أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 18-1-2024.. انخفاض بقيمة جنيهين في الكيلو

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-1-2024 هبوطًا بقيمة جنيهين للكيلو، إذ سجل نحو 71 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس 73 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، بحسب بورصة الدواجن الرئيسية وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن، اليوم الخميس 18 -1-2024 وتستعرض أسعار الفراخ البيضاء في المحلات للمستهلك وكذلك في المزرعة، وهي كالتالي.

- بورصة الدواجن أعلنت عن أسعار الفراخ البيضاء 63 جنيهًا في المزرعة مقارنة بأسعار أمس وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 71 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

- بلغت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الخميس 18-1-2024 نحو 78 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-1-2024 نحو 100 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 122 جنيهًا للكيلو.

- كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 19 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 11.5 جنيه.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط فرنساوي 32 جنيهًا.

- بط مولار 45 جنيهًا.

- بط مسكوفي ار 45 جنيهًا.