رحلات إجازة نصف العام 2024.. أماكن يمكن زيارتها في سوهاج  

أماكن تاريخية وطبيعية وسياحية يبحث عنها الكثير من المواطنين في محافظة سوهاج لزيارتها في رحلات إجازة نصف العام 2024، إذ تستطيع الأسر الخروج في هذه الأماكن بأقل تكلفة.

رحلات إجازة نصف العام 2024، وأماكن يمكن زيارتها في سوهاج، نستعرضها في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات مستمرة لقرّائها على مدار الساعة.

رحلات إجازة نصف العام 2024

ويستطيع «المواطن» الاستمتاع برحلات إجازة نصف العام 2024 ودخول أماكن يمكن زيارتها في سوهاج، بأقل سعر، ومن ضمن هذه الأماكن ما يستطيع الشخص دخوله دون أي مبالغ مالية.

وجاءت رحلات إجازة نصف العام 2024 وأماكن يمكن زيارتها في سوهاج على النحو الآتي:

متحف سوهاج القومي في مدينة نصر بمحافظة سوهاج، يفتح أبوابه للزوار بسعر تذكرة قدره 10 جنيهات للمواطنين و5 جنيهات للطلاب.

تقع الحديقة المتحفية بين المتحف القومي والمسرح الروماني، ويتم الدخول إليها مجانًا.

يمكن زيارة معبد سيتي الأول الواقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج، وتكلفة الدخول 10 جنيهات للمواطنين و5 جنيهات للأشخاص الآخرين.

تقع مقابر الحواويش في مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

يمكن قضاء وقت ممتع في ملاهي السندباد في نادي استاد سوهاج الرياضي.

المسرح الروماني يوجد أسفل كوبري أخميم من الجانب الشرقي، والدخول إليه مجانًا.

معبد ميرت آمون يوجد في داخل مدينة أخميم شرق سوهاج.

معبد إتريبس يوجد في قرية نجع حمد بمركز سوهاج.

مقابر الحواويش تقع في مركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.

بالنسبة لأماكن الترفيه الجميلة في محافظة سوهاج عام 2024، يمكن زيارة المعالم الدينية التالية:

- مسجد الأمير حسن في مدينة أخميم شرقي سوهاج.

- الدير الأحمر في نجع الدير بإدفا.

- جزيرة قرمان.

الدير الأبيض يقع في نجع الدير بقرية إدفا بمركز سوهاج.