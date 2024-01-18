نقل وإعادة توزيع وإحالة للتحقيق وخصم.. وكيل «صحة الفيوم» يجازي المقصرين

أجرى الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية بإدارتي مركز الفيوم، وسنورس، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام الأطقم الطبية، إذ تفقد نحو 9 وحدات صحية بالإدارتين، إذ بدأ بالمرور على وحدة أبو عش بمركز الفيوم، وتفقد سير العمل، ودفاتر الحضور والانصراف، وتأكد من وجود الأطقم الطبية، وسير العمل على أكمل وجه.

وقرر وكيل الوزارة، صرف مكافأة لممرضة تنظيم الأسرة لالتزامها بالعمل، ومعلوماتها الجيدة فيما يخص قطاع تنظيم الأسرة.

لفت نظر لوحدة السنباط

وقرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، لفت نظر مساعد مدير إدارة الوحدة الصحية بالسنباط، ومشرف التمريض، بسبب الإهمال والتراخي في القيام بأعمال الإشراف، فضلًا عن وجود سلبيات في الوحدة، إلى جانب عدم تنفيذ تعليماته، وعدم إبلاغها للعاملين في الوحدة.

إعادة توزيع طبيبة أسنان

وشملت الجولة، تفقد الوحدة الصحية بدسيا، إذ أمر الدكتور شريف وليم مشرف الأسنان بالإدارة ومهندس الصيانة بإصلاح كرسي الأسنان المعطل، كما قرر إعادة توزيع طبيبة أسنان تغيبت عن العمل، موجهًا بضرورة الالتزام باعتماد خطوط السير من مدير إدارة الوحدة.

تحويل كاتب للشئون القانونية

وأمر وكيل وزارة الصحة، بإحالة كاتب وحدة منشأة العشيري للشئون القانونية بالمديرية بسبب إهماله في أعمال الدفتر، كما قرر إعادة توزيع صيدلانية بسبب تغيبها عن العمل دون إذن، كما أمر بصرف مكافأة لأسماء عيد عبد الحميد ممرضة الأسنان مسئولة مكافحة العدوى لكفاءتها في العمل.

مجازاة كاتب وحدة مناشي الخطيب

وخلال مروره على الوحدة الصحية بمناشي الخطيب، قرر وكيل الوزارة، مجازاة كاتب الوحدة، بخصم يومين من راتبه بسبب إهماله في أعمال الدفتر، وتوقيعه بدلًا من المتغيبين عن العمل، كما أمر بإعادة توزيع أطباء الأسنان المتغيبين دون الحصول على إذن ، فضلًا عن صرف مكافأة لسماح أنور سيد ممرضة التطعيمات لدقة معلوماتها.

وأصدر وكيل الوزارة، قرارًا بإعادة توزيع أطباء الأسنان المسائي في الوحدة الصحية بالعزب، بسبب تغيبهم عن العمل، فضلًا عن إعادة توزيع أطباء توزيع أطباء الأسنان المسائي في الوحدة الصحية بالكعابي الجديدة، بسبب تغيبهم دون إذن.

ووجه وكيل الوزارة، بنقل طبيبة الوحدة الصحية ببهيمو بسبب غيابها، كما قرر صرف مكافأة لنجلاء رجب عبد التواب الممرضة ومسؤولة غرفة الملفات لالتزامها بالعمل، وترتيبها وتنظيم غرفة الملفات، فضلًا عن مكافأة حمادة محمود ساداتي عامل الوحدة بسبب نظافة الوحدة وأدائه العمل على أكمل وجه.