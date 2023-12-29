أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة الفيوم طوال الأسبوع.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور سامح العشماوي وكيل الوزارة، أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة الفيوم طوال الأسبوع، التي تنتشر على مدار الأسبوع في مختلف الأماكن خلال الفترة الصباحية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، بدءًا من غدٍ السبت 30 ديسمبر إلى الجمعة المقبلة الموافق 5 يناير 2024.

أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة الفيوم

وتستعرض «الوطن» أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة الفيوم على مدار الـ 7 أيام المقبلة، وعناوين تواجدها بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن حملة 100 يوم صحة بندر الفيوم

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم في بيان لها، أماكن حملة 100 يوم صحة في بندر الفيوم كالآتي:

السبت.. مستشفى الفيوم العام.

الأحد.. عيادة الحواتم.

الاثنين.. مستشفى الفيوم العام.

الثلاثاء.. عيادة الحواتم.

الأربعاء.. مجلس المدينة.

الخميس.. حديقة الحيوان.

أماكن حملة 100 يوم مركز الفيوم

وأشارت مديرية الصحة إلى أنّ أماكن حملة 100 يوم صحة بمركز الفيوم جاءت الآتي:

السبت.. اللاهون قرية «الكوشة» + العزب «مصنع الغزل».

الأحد.. هوارة المقطع قرية «إلياس» + العزب قرية «الجب».

الإثنين.. الشيخ فضل عزبة «جبيلي» + دمو القديمة عزبة «سعد».

الثلاثاء.. اللاهون قرية «الشيخ الطيب» + العدوة قرية «تودري».

الأربعاء.. الإعلام قرية «إلياس» + أبجيج عزبة «سلطان».

الخميس.. هوارة قرية «الجزائر» + تلات قرية الجزائر «الحميدية».

أماكن حملة 100 يوم مركز سنورس

وذكرت مديرية الصحة إنّ أماكن حملة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التي أطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز سنورس يأتي كالآتي:

السبت.. مدينة سنورس + السعيدية.

الأحد.. الإخصاص + مطرطارس.

الاثنين.. منشية بني عثمان + سنهور القبلية.

الثلاثاء.. أبهيت + التوفيقية.

الأربعاء.. منشأة طنطاوي + جرفس.

الخميس.. عزب سنورس + الكعابي.

الجمعة.. مدينة سنورس.

أماكن حملة 100 يوم مركز أبشواي

السبت.. أبو دنقاش.

الأحد.. أبوكساه.

الاثنين.. مجلس المدينة + طبهار.

الثلاثاء.. العجميين.

الأربعاء.. أبو شنب.

الخميس.. شكشوك.

الجمعة.. مدخل المنشية.

أماكن حملة 100 يوم مركز طامية

السبت.. مستشفى طامية المركزي + شارع 23 يوليو.

الأحد.. مستشفى طامية المركزي + محكمة طامية.

الاثنين.. مستشفى طامية المركزي + سوق طامية.

الثلاثاء.. مستشفى طامية المركزي + أمام عمارة صبحي جميل.

الأربعاء.. مستشفى طامية المركزي + منشأة الجمال.

الخميس.. مستشفى طامية المركزي + مجلس مدينة طامية.

الجمعة.. مستشفى طامية المركزي + أمام مسجد النصر.

أماكن حملة 100 يوم مركز يوسف الصديق

السبت.. شعلان.

الأحد.. الحامولي.

الاثنين.. حنا حبيب.

الثلاثاء.. العقيلي.

الأربعاء.. الربيع.

الخميس.. سيدنا الخضر.

الجمعة.. مشرك قبلي.

أماكن حملة 100 يوم بإطسا

السبت.. مجلس مدينة إطسا + الحجر+ عتامنة المزارعة.

الأحد.. جردو + منيا الحيط.

الاثنين.. قلهانة + أبو جندير.

الثلاثاء.. الغرق + المحمودية.

الأربعاء.. قلهانة + قصر الباسل.

الخميس.. إطسا + مطول.