أبرز اللقطات في العرض الخاص لـ«مقسوم».. ثياب سوداء وسجادة بنفسجي

شهدت ليلة أمس العرض الخاص لـ فيلم «مقسوم» بـ إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حيث حضر العرض أبطال العمل، للاحتفال بطرحه، كما حضر بعض من الفنانين غير المشاركين بالعمل، وذلك لدعم أصدقائهم.

أبرز الفنانين الداعمين

دعم العمل العديد من الفنانين غير المشاركين به، وذلك من خلال مشاركتهم لأصدقائهم وحضورهم العرض الخاص، وكان من أبرز الحاضرين للفيلم الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على الحضور، لتكون بجانب صديقتها الفنانة ليلى علوي، كما حضر المخرج يحيى إسماعيل والفنانة بسنت شوقي.

ثياب سوداء على سجادة بنفسجي

كانت من أبرز اللقطات في العرض، ارتداء معظم الفنانين إلى اللون الأسود، ومنهم الفنانة ليلى علوي وسارة عبد الرحمن، اللتان ارتديتا فستانا أسود، وأيضا المخرج يحيى إسماعيل وعمرو وهبة وشيرين رضا وإلهام شاهين، كانوا يرتدون اللون الأسود في العرض وغيرهم.

تغير لون السجادة ووضع آلات موسيقية

وتفاجأ الحضور أثناء العرض، بتغير لون السجادة من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي، وذلك ترويجاً للفيلم الذي يطغي عليه اللون البنفسجي، وظهر ذلك من خلال البوستر الترويجي له، كما وضع بعض الآلات الموسيقية لتواكب أجواء الفيلم، حيث تدور قصته حول الآلات الموسيقية.