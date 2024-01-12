البحر الأحمر تستعد للاحتفال بالعيد القومي بافتتاح مشروعات سياحية

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لاحتفالات العيد القومي للمحافظة التي تشمل عدة افتتاحات في الذكرى 54 لمعركة شدوان في شهر يناير من كل عام، والتي سطر فيها أهالي البحر الأحمر حروفا من نور في دحر العدوان الغاشم على أرض جزيرة شدوان بالغردقة.

البحر الأحمر تحتفل بالعيد القومي

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 22 يناير الجاري، تزامنا مع ذكرى معركة شدوان على أرض جزيرة شدوان بشواطئ مدينة الغردقة، لافتا إلى الاحتفال بالعيد القومي يشمل افتتاح عدة مشروعات قومية وتطوير الطرق وميادين وتوسعات وإنشاء مدارس بمدن المحافظة.

افتتاح مشروعات سياحية في البحر الأحمر

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه في إطار الاحتفال بالعيد القومي، يضع محافظ البحر الأحمر حجر الأساس لأحد المشروعات السياحية الكبرى بمنطقة هاواي بالغردقة، على مساحة 45 ألف متر بطاقة 1200 غرفة فندقية على شواطئ مدينة الغردقة، مضيفا أن المشروع السياحي يوفر 3 آلاف فرصة عمل.